Сьогоднішня ціна Chomolon Joff

Поточна ціна Chomolon Joff (JOFF) сьогодні становить $ 0.00106861, зі зміною 12.85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JOFF до USD становить $ 0.00106861 за JOFF.

Chomolon Joff наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 931,323, з циркуляційною пропозицією у 871.53M JOFF. Протягом останніх 24 годин JOFF торгувався між $ 0.00106292 (мінімум) та $ 0.00124876 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00472637, тоді як історичний мінімум — $ 0.00106292.

У короткостроковій динаміці JOFF змінився на -0.71% за останню годину та на -39.89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6.02K.

Ринкова інформація щодо Chomolon Joff (JOFF)

Ринкова капіталізація $ 931.32K$ 931.32K $ 931.32K Обсяг (за 24 год) $ 6.02K$ 6.02K $ 6.02K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 931.32K$ 931.32K $ 931.32K Циркуляційне постачання 871.53M 871.53M 871.53M Загальна пропозиція 871,530,911.7892947 871,530,911.7892947 871,530,911.7892947

Поточна ринкова капіталізація Chomolon Joff — $ 931.32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6.02K. Циркуляційна пропозиція JOFF — 871.53M, зі загальною пропозицією 871530911.7892947. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 931.32K.