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Поточна ціна Chomolon Joff сьогодні становить 0.00106861 USD. Ринкова капіталізація JOFF становить 931,323 USD. Відстежуйте оновлення цін JOFF до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Chomolon Joff сьогодні становить 0.00106861 USD. Ринкова капіталізація JOFF становить 931,323 USD. Відстежуйте оновлення цін JOFF до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Chomolon Joff (JOFF)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JOFF до USD:

$0.00106861
$0.00106861$0.00106861
-0.12%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Chomolon Joff (JOFF) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:57:53 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Chomolon Joff

Поточна ціна Chomolon Joff (JOFF) сьогодні становить $ 0.00106861, зі зміною 12.85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JOFF до USD становить $ 0.00106861 за JOFF.

Chomolon Joff наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 931,323, з циркуляційною пропозицією у 871.53M JOFF. Протягом останніх 24 годин JOFF торгувався між $ 0.00106292 (мінімум) та $ 0.00124876 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00472637, тоді як історичний мінімум — $ 0.00106292.

У короткостроковій динаміці JOFF змінився на -0.71% за останню годину та на -39.89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6.02K.

Ринкова інформація щодо Chomolon Joff (JOFF)

$ 931.32K
$ 931.32K$ 931.32K

$ 6.02K
$ 6.02K$ 6.02K

$ 931.32K
$ 931.32K$ 931.32K

871.53M
871.53M 871.53M

871,530,911.7892947
871,530,911.7892947 871,530,911.7892947

Поточна ринкова капіталізація Chomolon Joff — $ 931.32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6.02K. Циркуляційна пропозиція JOFF — 871.53M, зі загальною пропозицією 871530911.7892947. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 931.32K.

Історія ціни Chomolon Joff у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00106292
$ 0.00106292$ 0.00106292
Мін. за 24 год
$ 0.00124876
$ 0.00124876$ 0.00124876
Макс. за 24 год

$ 0.00106292
$ 0.00106292$ 0.00106292

$ 0.00124876
$ 0.00124876$ 0.00124876

$ 0.00472637
$ 0.00472637$ 0.00472637

$ 0.00106292
$ 0.00106292$ 0.00106292

-0.71%

-12.84%

-39.89%

-39.89%

Історія ціни Chomolon Joff (JOFF) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chomolon Joff до USD становила $ -0.000157562309314817.
За останні 30 днів зміна ціни Chomolon Joff до USD становила $ -0.0005877397.
За останні 60 днів зміна ціни Chomolon Joff до USD становила $ -0.0005862897.
За останні 90 днів зміна ціни Chomolon Joff до USD становила $ +0.000000019632557729.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000157562309314817-12.84%
30 днів$ -0.0005877397-55.00%
60 днів$ -0.0005862897-54.86%
90 днів$ +0.000000019632557729+0.00%

Прогноз ціни Chomolon Joff

Прогноз ціни Chomolon Joff (JOFF) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JOFF у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Chomolon Joff (JOFF) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Chomolon Joff потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Chomolon Joff у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни JOFF на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Chomolon Joff.

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Ресурс Chomolon Joff (JOFF)

Офіційний вебсайт

Категорія :

HyperEVM EcosystemMeme

Про Chomolon Joff

Яка зараз актуальна ціна Chomolon Joff?

Chomolon Joff коштує ₴0.0470994375755767376000, що свідчить про зміну ціни на -12.84% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок JOFF?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴0.0468486484197527872000 і ₴0.0550396249959079616000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг Chomolon Joff на ринку?

Наразі він займає #2917 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴41048455.00341457968000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 871530911.7892947 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності Chomolon Joff?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Chomolon Joff

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:57:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Chomolon Joff (JOFF)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Chomolon Joff

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