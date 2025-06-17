Сьогоднішня ціна chomik (CHOMIK)

Поточна ціна chomik (CHOMIK) сьогодні становить 0,00003679 USD з ринковою капіталізацією $ 36,72K USD. Ціна CHOMIK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності chomik:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни chomik протягом дня — -23,33%

- циркуляційна пропозиція – 998,29M USD

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