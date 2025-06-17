Ціна chomik (CHOMIK)
Поточна ціна chomik (CHOMIK) сьогодні становить 0,00003679 USD з ринковою капіталізацією $ 36,72K USD. Ціна CHOMIK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності chomik:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни chomik протягом дня — -23,33%
- циркуляційна пропозиція – 998,29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни chomik до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни chomik до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни chomik до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни chomik до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23,33%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін chomik: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4,63%
-23,33%
-12,85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chomik is about the characters virality and cuteness. Born as the mascot of a popular Web2 Polish File share program, he was made to visualise stages of the process, he is more than an hourglass.. he is memetic gold that fits in everywhere. Chomik is the narrative, the more you see him, the more timeless this age of web2 animorphisation becomes. Tech is functional, Chomik makes that tech fun and relatable.
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