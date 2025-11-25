Токеноміка Choctopus (CHOCTOPUS) Дізнайтеся ключову інформацію про Choctopus (CHOCTOPUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Choctopus (CHOCTOPUS) Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders. Офіційний вебсайт: https://choctopus.io Whitepaper: https://choctopus.io/whitepaper/ Купити CHOCTOPUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Choctopus (CHOCTOPUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Choctopus (CHOCTOPUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 160,76K $ 160,76K $ 160,76K Загальна пропозиція: $ 984,75M $ 984,75M $ 984,75M Циркуляційна пропозиція: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 226,15K $ 226,15K $ 226,15K Історичний максимум: $ 0,00540528 $ 0,00540528 $ 0,00540528 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00022965 $ 0,00022965 $ 0,00022965 Дізнайтеся більше про ціну Choctopus (CHOCTOPUS)

Токеноміка Choctopus (CHOCTOPUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Choctopus (CHOCTOPUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHOCTOPUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHOCTOPUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHOCTOPUS, досліджуйте ціну токена CHOCTOPUS в реальному часі!

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