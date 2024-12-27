Ціна Choctopus (CHOCTOPUS)
Поточна ціна Choctopus (CHOCTOPUS) сьогодні становить 0.00168714 USD з ринковою капіталізацією $ 1.18M USD. Ціна CHOCTOPUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Choctopus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.75K USD
- зміна ціни Choctopus протягом дня — -19.32%
- циркуляційна пропозиція – 700.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Choctopus до USD становила $ -0.000404261272114969.
За останні 30 днів зміна ціни Choctopus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Choctopus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Choctopus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000404261272114969
|-19.32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Choctopus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.23%
-19.32%
+21.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders.
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