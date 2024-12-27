Сьогоднішня ціна Choctopus (CHOCTOPUS)

Поточна ціна Choctopus (CHOCTOPUS) сьогодні становить 0.00168714 USD з ринковою капіталізацією $ 1.18M USD. Ціна CHOCTOPUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Choctopus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.75K USD

- зміна ціни Choctopus протягом дня — -19.32%

- циркуляційна пропозиція – 700.00M USD

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