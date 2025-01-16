Ціна ChoccySwap (CCY)
Поточна ціна ChoccySwap (CCY) сьогодні становить 0.01172947 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CCY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ChoccySwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD
- зміна ціни ChoccySwap протягом дня — +11.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ChoccySwap до USD становила $ +0.00124096.
За останні 30 днів зміна ціни ChoccySwap до USD становила $ -0.0048217258.
За останні 60 днів зміна ціни ChoccySwap до USD становила $ +0.0049219366.
За останні 90 днів зміна ціни ChoccySwap до USD становила $ -0.003005374163985177.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00124096
|+11.83%
|30 днів
|$ -0.0048217258
|-41.10%
|60 днів
|$ +0.0049219366
|+41.96%
|90 днів
|$ -0.003005374163985177
|-20.39%
Останній аналіз цін ChoccySwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
+11.83%
+4.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ChoccySwap is the first decentralized exchange on Chromia. Based on Uniswap V2, ChoccySwap lets you exchange any FT3 asset on the Chromia blockchain. You can vote on our governance platform using the CCY token.
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