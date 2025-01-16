Сьогоднішня ціна ChoccySwap (CCY)

Поточна ціна ChoccySwap (CCY) сьогодні становить 0.01172947 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CCY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ChoccySwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD

- зміна ціни ChoccySwap протягом дня — +11.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін CCY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CCY.