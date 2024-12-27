Сьогоднішня ціна Choccy Milk Cat (CHOCCY)

Поточна ціна Choccy Milk Cat (CHOCCY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 196.75K USD. Ціна CHOCCY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Choccy Milk Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.54K USD

- зміна ціни Choccy Milk Cat протягом дня — +10.02%

- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD

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