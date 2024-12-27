Ціна Choccy Milk Cat (CHOCCY)
Поточна ціна Choccy Milk Cat (CHOCCY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 196.75K USD. Ціна CHOCCY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Choccy Milk Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.54K USD
- зміна ціни Choccy Milk Cat протягом дня — +10.02%
- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Choccy Milk Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Choccy Milk Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Choccy Milk Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Choccy Milk Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10.02%
|30 днів
|$ 0
|-72.57%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Choccy Milk Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.40%
+10.02%
-26.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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