Ціна Chitan (CHITAN)
Поточна ціна Chitan (CHITAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 650.13K USD. Ціна CHITAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chitan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.27K USD
- зміна ціни Chitan протягом дня — -2.99%
- циркуляційна пропозиція – 983.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chitan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chitan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chitan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chitan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.99%
|30 днів
|$ 0
|-16.59%
|60 днів
|$ 0
|-37.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chitan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.75%
-2.99%
+2.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chitan was born in a quaint coastal town in Japan, where otters lived harmoniously along the serene shores. From a young age, Chitan stood out with his playful antics and expressive features. His human caretakers at the local marine sanctuary quickly noticed his knack for getting into amusing situations. Whether he was trying to balance a pebble on his head or diving enthusiastically into the water, Chitan's charm was undeniable.
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