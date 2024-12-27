Сьогоднішня ціна Chitan (CHITAN)

Поточна ціна Chitan (CHITAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 650.13K USD. Ціна CHITAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chitan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.27K USD

- зміна ціни Chitan протягом дня — -2.99%

- циркуляційна пропозиція – 983.50M USD

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