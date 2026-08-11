Сьогоднішня ціна Chirpley

Поточна ціна Chirpley (CHRP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHRP до USD становить $ 0 за CHRP.

Chirpley наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 56,934, з циркуляційною пропозицією у 636.76M CHRP. Протягом останніх 24 годин CHRP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.03695469, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CHRP змінився на -0.03% за останню годину та на +1.90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Chirpley (CHRP)

Ринкова капіталізація $ 56.93K$ 56.93K $ 56.93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 89.41K$ 89.41K $ 89.41K Циркуляційне постачання 636.76M 636.76M 636.76M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Chirpley — $ 56.93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHRP — 636.76M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 89.41K.