Сьогоднішня ціна Chinu (CHINU)

Поточна ціна Chinu (CHINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 168.23K USD. Ціна CHINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chinu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.55K USD

- зміна ціни Chinu протягом дня — +17.20%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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