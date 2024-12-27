Ціна Chinu (CHINU)
Поточна ціна Chinu (CHINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 168.23K USD. Ціна CHINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chinu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.55K USD
- зміна ціни Chinu протягом дня — +17.20%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chinu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chinu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chinu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chinu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+17.20%
|30 днів
|$ 0
|-10.37%
|60 днів
|$ 0
|-35.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chinu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+11.84%
+17.20%
+17.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$CHINU, the token with the heart of the cutest Chinese Chow dog on Solana, bringing charm and loyalty to the blockchain community!
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