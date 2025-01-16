Ціна Chinese Toshi (CTOSHI)
Поточна ціна Chinese Toshi (CTOSHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTOSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chinese Toshi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.14K USD
- зміна ціни Chinese Toshi протягом дня — +34.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chinese Toshi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chinese Toshi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chinese Toshi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chinese Toshi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+34.10%
|30 днів
|$ 0
|-33.95%
|60 днів
|$ 0
|+107.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chinese Toshi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+34.10%
+59.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto has moved to China! Sincerely, CToshi Nakamato
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