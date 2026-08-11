Скільки коштує Chinese Oil Asset Reserve зараз?

Chinese Oil Asset Reserve зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -0.25% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься COAR сьогодні?

COAR продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme.

Наскільки популярний Chinese Oil Asset Reserve сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають COAR.

Що відрізняє Chinese Oil Asset Reserve від інших криптоактивів?

Як частина категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme та створений на мережі --, COAR пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки COAR існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 999961796.280236 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Chinese Oil Asset Reserve за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴0.7533060933153249248000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.