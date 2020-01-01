Токеноміка Chinese Doge Wow (CHIDO) Дізнайтеся ключову інформацію про Chinese Doge Wow (CHIDO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Chinese Doge Wow (CHIDO) Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months. Офіційний вебсайт: https://chidoonbase.xyz/ Купити CHIDO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Chinese Doge Wow (CHIDO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chinese Doge Wow (CHIDO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,07M $ 1,07M $ 1,07M Загальна пропозиція: $ 951,48M $ 951,48M $ 951,48M Циркуляційна пропозиція: $ 951,48M $ 951,48M $ 951,48M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,07M $ 1,07M $ 1,07M Історичний максимум: $ 0,0187939 $ 0,0187939 $ 0,0187939 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00112019 $ 0,00112019 $ 0,00112019 Дізнайтеся більше про ціну Chinese Doge Wow (CHIDO)

Токеноміка Chinese Doge Wow (CHIDO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chinese Doge Wow (CHIDO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHIDO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHIDO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHIDO, досліджуйте ціну токена CHIDO в реальному часі!

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