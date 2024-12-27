Сьогоднішня ціна Chinese Doge Wow (CHIDO)

Поточна ціна Chinese Doge Wow (CHIDO) сьогодні становить 0.00296466 USD з ринковою капіталізацією $ 2.82M USD. Ціна CHIDO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chinese Doge Wow:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.84K USD

- зміна ціни Chinese Doge Wow протягом дня — +3.84%

- циркуляційна пропозиція – 951.48M USD

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