Ціна Chinese Doge Wow (CHIDO)
Поточна ціна Chinese Doge Wow (CHIDO) сьогодні становить 0.00296466 USD з ринковою капіталізацією $ 2.82M USD. Ціна CHIDO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chinese Doge Wow:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 112.84K USD
- зміна ціни Chinese Doge Wow протягом дня — +3.84%
- циркуляційна пропозиція – 951.48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chinese Doge Wow до USD становила $ +0.00010961.
За останні 30 днів зміна ціни Chinese Doge Wow до USD становила $ +0.0194341488.
За останні 60 днів зміна ціни Chinese Doge Wow до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chinese Doge Wow до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00010961
|+3.84%
|30 днів
|$ +0.0194341488
|+655.53%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chinese Doge Wow: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.11%
+3.84%
-3.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months.
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