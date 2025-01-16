Ціна Chinese Brett (CHRETT)
Поточна ціна Chinese Brett (CHRETT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHRETT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chinese Brett:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.94K USD
- зміна ціни Chinese Brett протягом дня — -8.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chinese Brett до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chinese Brett до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chinese Brett до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chinese Brett до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.50%
|30 днів
|$ 0
|-41.47%
|60 днів
|$ 0
|-27.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chinese Brett: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-8.50%
-8.06%
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