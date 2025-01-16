Ціна Chinese Andy (ANDWU)
Поточна ціна Chinese Andy (ANDWU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANDWU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chinese Andy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.29 USD
- зміна ціни Chinese Andy протягом дня — +0.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chinese Andy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chinese Andy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chinese Andy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chinese Andy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.89%
|30 днів
|$ 0
|-66.67%
|60 днів
|$ 0
|-27.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chinese Andy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.89%
-1.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AndWu is the Chinese alter ego of Andy, your favorite Boy's Club character, and best friend of Pepe. Join $AndWu on his foreign exchange trip as he hangs with the Boys Club.
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