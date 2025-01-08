Ціна ChinCHILLa (CHILLA)
Поточна ціна ChinCHILLa (CHILLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.23K USD. Ціна CHILLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ChinCHILLa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.36 USD
- зміна ціни ChinCHILLa протягом дня — -6.05%
- циркуляційна пропозиція – 989.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ChinCHILLa до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ChinCHILLa до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ChinCHILLa до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ChinCHILLa до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.05%
|30 днів
|$ 0
|-67.55%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ChinCHILLa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.59%
-6.05%
-6.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to $CHILLA – The Chillest Token in Crypto Forget the grind, ditch the FOMO, and take a puff of pure relaxation. $CHILLA is your ticket to the chillest corner of the blockchain, where vibes are high, and stress is low. Our community focused meme coin was Launched through the ACT Premium group and has gained immediate traction. Our furry friend will be quickly taking over X and other social media platforms.
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