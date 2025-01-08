Сьогоднішня ціна ChinCHILLa (CHILLA)

Поточна ціна ChinCHILLa (CHILLA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.23K USD. Ціна CHILLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ChinCHILLa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.36 USD

- зміна ціни ChinCHILLa протягом дня — -6.05%

- циркуляційна пропозиція – 989.61M USD

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