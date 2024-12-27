Ціна Chinau (CHINAU)
Поточна ціна Chinau (CHINAU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 45.47K USD. Ціна CHINAU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chinau:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.04K USD
- зміна ціни Chinau протягом дня — +8.24%
- циркуляційна пропозиція – 899.92B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chinau до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chinau до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chinau до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chinau до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.24%
|30 днів
|$ 0
|-89.27%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chinau: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.86%
+8.24%
-29.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Memecoin $CHINAU Panda 🐼. Together we create memes to send a global message. The Chinau Panda is Patient, But When Angered, It's Unstoppable. The Panda wants to be a part of the crypto world. Crypto is changing everything, and the Panda doesn't want to be behind these changes, but ahead of them. Chinau coin is not just a cryptocurrency. It is also the story of a panda that believes in the future. The crypto world is growing, and I want to be a part of it!
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