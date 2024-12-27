Сьогоднішня ціна Chinau (CHINAU)

Поточна ціна Chinau (CHINAU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 45.47K USD. Ціна CHINAU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chinau:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.04K USD

- зміна ціни Chinau протягом дня — +8.24%

- циркуляційна пропозиція – 899.92B USD

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