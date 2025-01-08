Ціна chillwhale (CHILLWHALE)
Поточна ціна chillwhale (CHILLWHALE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.35K USD. Ціна CHILLWHALE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності chillwhale:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.63 USD
- зміна ціни chillwhale протягом дня — -7.20%
- циркуляційна пропозиція – 919.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни chillwhale до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни chillwhale до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни chillwhale до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни chillwhale до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.20%
|30 днів
|$ 0
|-20.43%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін chillwhale: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.63%
-7.20%
-1.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
chillwhale is a meme coin derived from the thriving NFT community established on LUKSO layer 1 blockchain. The memecoin is here to turn the current NFT ecosystem into a multi chain vibrant community with hands in all sectors of the cryptocurrency markets; aiming to bring the vibes everywhere we go. No roadmap, no empty promises, the only utility is our community which is growing stronger every day.
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