Сьогоднішня ціна chillwhale (CHILLWHALE)

Поточна ціна chillwhale (CHILLWHALE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.35K USD. Ціна CHILLWHALE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності chillwhale:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.63 USD

- зміна ціни chillwhale протягом дня — -7.20%

- циркуляційна пропозиція – 919.71M USD

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