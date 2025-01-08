Сьогоднішня ціна ChillPill ($CHILL)

Поточна ціна ChillPill ($CHILL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.03K USD. Ціна $CHILL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ChillPill:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.12 USD

- зміна ціни ChillPill протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 971.47T USD

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