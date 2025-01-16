Сьогоднішня ціна Chillmas (CHILLMAS)

Поточна ціна Chillmas (CHILLMAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.65K USD. Ціна CHILLMAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chillmas:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.84 USD

- зміна ціни Chillmas протягом дня — +4.20%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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