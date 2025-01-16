Ціна Chillmas (CHILLMAS)
Поточна ціна Chillmas (CHILLMAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.65K USD. Ціна CHILLMAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chillmas:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.84 USD
- зміна ціни Chillmas протягом дня — +4.20%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chillmas до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chillmas до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chillmas до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chillmas до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.20%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chillmas: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+4.20%
-99.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The most memeable ChillGuy on the Internet. Everyone can have their own unique ChillGuy to celebrate Christmas. The most memeable ChillGuy on the Internet! Everyone can have their own unique ChillGuy to celebrate Christmas! $Chillmas CA：G36mpCk6NiSqSXxviwc3FYtdvNLFkaniZ1pgsCZTpump The most memeable ChillGuy on the Internet! Everyone can have their own unique ChillGuy to celebrate Christmas! $Chillmas CA：G36mpCk6NiSqSXxviwc3FYtdvNLFkaniZ1pgsCZTpump
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