Сьогоднішня ціна Chilling Toad (CTOAD)

Поточна ціна Chilling Toad (CTOAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.18K USD. Ціна CTOAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chilling Toad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 844.51 USD

- зміна ціни Chilling Toad протягом дня — -5.28%

- циркуляційна пропозиція – 999.46M USD

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