Ціна Chilling Toad (CTOAD)
Поточна ціна Chilling Toad (CTOAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.18K USD. Ціна CTOAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chilling Toad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 844.51 USD
- зміна ціни Chilling Toad протягом дня — -5.28%
- циркуляційна пропозиція – 999.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chilling Toad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chilling Toad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chilling Toad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chilling Toad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.28%
|30 днів
|$ 0
|-53.51%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chilling Toad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
-5.28%
+6.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chilling Toad ($CTOAD) is a meme token built on the Solana blockchain, representing a laid-back, community-driven ethos. The project’s purpose is to foster a fun and inclusive ecosystem centered around the "chill" lifestyle, encouraging community engagement, creativity, and relaxation. Key Features: Community-Driven: The $CTOAD token powers an active and engaging community of like-minded individuals who value humor, creativity, and stress-free collaboration. Accessibility: With a focus on simplicity, $CTOAD offers easy access and low barriers to entry for new blockchain users, leveraging Solana’s fast and low-cost infrastructure. $CTOAD is more than a meme token—it’s a representation of a carefree lifestyle, providing value to its holders through ongoing community-led initiatives and innovative integrations within the blockchain space.
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