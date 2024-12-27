Сьогоднішня ціна chillcapy (CHILLCAPY)

Поточна ціна chillcapy (CHILLCAPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.39K USD. Ціна CHILLCAPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності chillcapy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.10K USD

- зміна ціни chillcapy протягом дня — -7.73%

- циркуляційна пропозиція – 949.98M USD

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