Ціна chillcapy (CHILLCAPY)
Поточна ціна chillcapy (CHILLCAPY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.39K USD. Ціна CHILLCAPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності chillcapy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.10K USD
- зміна ціни chillcapy протягом дня — -7.73%
- циркуляційна пропозиція – 949.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни chillcapy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни chillcapy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни chillcapy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни chillcapy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.73%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін chillcapy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.59%
-7.73%
-1.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Created by visionary Google Earth cofounder Chikai, who is also the former Web3 Director at Niantic (think Pokémon Go!), ChillCapy seeks to transcend the norms of the meme coin ecosystem by prioritizing personal values, blending innovation, AI art, and strong community engagement to explore crypto’s untapped potential. Oh, and our chill Dev Chikai burned 5% of the total supply just for the meme, and donated his remaining 5% share to start the community fund 🔥 Join the movement—and just chill! 🦫
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