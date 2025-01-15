Сьогоднішня ціна Chillax (CHILLAX)

Поточна ціна Chillax (CHILLAX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 408.17K USD. Ціна CHILLAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chillax:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.15K USD

- зміна ціни Chillax протягом дня — +0.92%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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