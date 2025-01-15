Ціна Chillax (CHILLAX)
Поточна ціна Chillax (CHILLAX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 408.17K USD. Ціна CHILLAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chillax:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.15K USD
- зміна ціни Chillax протягом дня — +0.92%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chillax до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chillax до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chillax до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chillax до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chillax: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.21%
+0.92%
-26.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chillax ($CHILLAX) is a meme-based cryptocurrency on the Solana blockchain, combining community-driven fun with real utility. The token powers staking rewards, community incentives, and exclusive content access. With a capped supply of 999,999,999.62 tokens and a deflationary model, Chillax aims for long-term sustainability. Currently listed on Pump.Fun, the project focuses on expanding to more exchanges, introducing NFTs, and building strategic partnerships while keeping the community at its core.
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