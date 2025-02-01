Ціна CHILLA (CHILLA)
Поточна ціна CHILLA (CHILLA) сьогодні становить 0.00032085 USD з ринковою капіталізацією $ 320.85K USD. Ціна CHILLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CHILLA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.43M USD
- зміна ціни CHILLA протягом дня — -43.96%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CHILLA до USD становила $ -0.00025177112751179.
За останні 30 днів зміна ціни CHILLA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CHILLA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CHILLA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00025177112751179
|-43.96%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CHILLA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.45%
-43.96%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chilla is a revolutionary cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to provide fast, secure, and low-cost transactions for users across various industries. At its core, Chilla aims to become a community-driven, decentralized digital asset that focuses on empowering users in real-world use cases like payments, staking, and governance. Whether you’re an investor, trader, or part of our vibrant community, Chilla is designed to offer an innovative, scalable solution that encourages adoption and participation in the broader crypto ecosystem. With a strong emphasis on security, transparency, and decentralization, Chilla is committed to providing value to holders and fostering long-term growth.
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