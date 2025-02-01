Сьогоднішня ціна CHILLA (CHILLA)

Поточна ціна CHILLA (CHILLA) сьогодні становить 0.00032085 USD з ринковою капіталізацією $ 320.85K USD. Ціна CHILLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CHILLA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.43M USD

- зміна ціни CHILLA протягом дня — -43.96%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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