Токеноміка chill ($CHILL) Дізнайтеся ключову інформацію про chill ($CHILL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація chill ($CHILL) $chill is the first LSP7 token in existence. it was equally airdropped amongst the chillwhales community, the first LSP8 NFT project on the LUKSO blockchain. $chill plays a key role in not only the chill labs ecosystem; but also with LUKSO standard proposals through participation as a cultural currency, community & project based initiatives, as well as a reputation based system on-chain. Офіційний вебсайт: https://chillwhales.com Купити $CHILL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни chill ($CHILL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена chill ($CHILL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 120.73K $ 120.73K $ 120.73K Загальна пропозиція: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Циркуляційна пропозиція: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M FDV (повністю розведена вартість): $ 120.73K $ 120.73K $ 120.73K Історичний максимум: $ 0.03881767 $ 0.03881767 $ 0.03881767 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00287452 $ 0.00287452 $ 0.00287452 Дізнайтеся більше про ціну chill ($CHILL)

Токеноміка chill ($CHILL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки chill ($CHILL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $CHILL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $CHILL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $CHILL, досліджуйте ціну токена $CHILL в реальному часі!

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