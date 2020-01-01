Токеноміка Chill Trump (CHILLT) Дізнайтеся ключову інформацію про Chill Trump (CHILLT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Chill Trump (CHILLT) The $CHILLT project combines the lighthearted appeal of internet meme culture with a satirical take on contemporary personalities, specifically blending the relaxed vibe of "ChillGuy" and the bold, iconic style of Donald Trump. Purpose: The token is designed to provide a fun and engaging entry point into cryptocurrency while fostering a community centered around humor, creativity, and financial empowerment. Vision: To create a token that not only entertains but also educates and connects individuals in the crypto space, leveraging the viral power of memes to foster financial inclusion and awareness. Офіційний вебсайт: https://chilltrumpsol.xyz/ Купити CHILLT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Chill Trump (CHILLT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chill Trump (CHILLT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12.04K $ 12.04K $ 12.04K Загальна пропозиція: $ 997.32M $ 997.32M $ 997.32M Циркуляційна пропозиція: $ 997.32M $ 997.32M $ 997.32M FDV (повністю розведена вартість): $ 12.04K $ 12.04K $ 12.04K Історичний максимум: $ 0.00193682 $ 0.00193682 $ 0.00193682 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Chill Trump (CHILLT)

Токеноміка Chill Trump (CHILLT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chill Trump (CHILLT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHILLT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHILLT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHILLT, досліджуйте ціну токена CHILLT в реальному часі!

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