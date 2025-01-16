Ціна Chill Trump (CHILLT)
Поточна ціна Chill Trump (CHILLT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHILLT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chill Trump:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.39K USD
- зміна ціни Chill Trump протягом дня — +71.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chill Trump до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chill Trump до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chill Trump до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chill Trump до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+71.53%
|30 днів
|$ 0
|+39.04%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chill Trump: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+17.00%
+71.53%
+46.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $CHILLT project combines the lighthearted appeal of internet meme culture with a satirical take on contemporary personalities, specifically blending the relaxed vibe of "ChillGuy" and the bold, iconic style of Donald Trump. Purpose: The token is designed to provide a fun and engaging entry point into cryptocurrency while fostering a community centered around humor, creativity, and financial empowerment. Vision: To create a token that not only entertains but also educates and connects individuals in the crypto space, leveraging the viral power of memes to foster financial inclusion and awareness.
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