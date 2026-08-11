Сьогоднішня ціна Chill Town

Поточна ціна Chill Town (CHILLTOWN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHILLTOWN до USD становить $ 0 за CHILLTOWN.

Chill Town наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 46 548, з циркуляційною пропозицією у 855,49M CHILLTOWN. Протягом останніх 24 годин CHILLTOWN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CHILLTOWN змінився на +0,31% за останню годину та на -1,34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Chill Town (CHILLTOWN)

Ринкова капіталізація $ 46,55K$ 46,55K $ 46,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 46,55K$ 46,55K $ 46,55K Циркуляційне постачання 855,49M 855,49M 855,49M Загальна пропозиція 855 487 131,0 855 487 131,0 855 487 131,0

Поточна ринкова капіталізація Chill Town — $ 46,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHILLTOWN — 855,49M, зі загальною пропозицією 855487131.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 46,55K.