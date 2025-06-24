Сьогоднішня ціна Chill House (CHILLHOUSE)

Поточна ціна Chill House (CHILLHOUSE) сьогодні становить 0,0157103 USD з ринковою капіталізацією $ 15,74M USD. Ціна CHILLHOUSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chill House:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Chill House протягом дня — +27,28%

- циркуляційна пропозиція – 999,84M USD

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