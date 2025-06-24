Ціна Chill House (CHILLHOUSE)
Поточна ціна Chill House (CHILLHOUSE) сьогодні становить 0,0157103 USD з ринковою капіталізацією $ 15,74M USD. Ціна CHILLHOUSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chill House:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Chill House протягом дня — +27,28%
- циркуляційна пропозиція – 999,84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chill House до USD становила $ +0,00336718.
За останні 30 днів зміна ціни Chill House до USD становила $ +0,0554129302.
За останні 60 днів зміна ціни Chill House до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chill House до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00336718
|+27,28%
|30 днів
|$ +0,0554129302
|+352,72%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chill House: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,74%
+27,28%
+111,28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
i’m just chilling in my house
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