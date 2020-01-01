Токеноміка Chill Girl (CHILLGIRL) Дізнайтеся ключову інформацію про Chill Girl (CHILLGIRL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Chill Girl (CHILLGIRL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chill Girl (CHILLGIRL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 76,22K $ 76,22K $ 76,22K Загальна пропозиція: $ 998,99M $ 998,99M $ 998,99M Циркуляційна пропозиція: $ 998,99M $ 998,99M $ 998,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 76,22K $ 76,22K $ 76,22K Історичний максимум: $ 0,00618851 $ 0,00618851 $ 0,00618851 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Chill Girl (CHILLGIRL)

Токеноміка Chill Girl (CHILLGIRL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chill Girl (CHILLGIRL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHILLGIRL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHILLGIRL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHILLGIRL, досліджуйте ціну токена CHILLGIRL в реальному часі!

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