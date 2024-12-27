Сьогоднішня ціна Chill Girl (CHILLGIRL)

Поточна ціна Chill Girl (CHILLGIRL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 287.76K USD. Ціна CHILLGIRL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chill Girl:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.93K USD

- зміна ціни Chill Girl протягом дня — -4.04%

- циркуляційна пропозиція – 999.80M USD

Отримуйте оновлення цін CHILLGIRL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHILLGIRL.