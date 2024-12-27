Ціна Chill Girl (CHILLGIRL)
Поточна ціна Chill Girl (CHILLGIRL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 287.76K USD. Ціна CHILLGIRL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chill Girl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.93K USD
- зміна ціни Chill Girl протягом дня — -4.04%
- циркуляційна пропозиція – 999.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chill Girl до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chill Girl до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chill Girl до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chill Girl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.04%
|30 днів
|$ 0
|-91.55%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chill Girl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.07%
-4.04%
-7.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chill Girl, Chill guys GF, all over tiktok like the viral chill guy meme that is sitting at 450m market cap at the time of me writing this, community is super strongand the meme is super viral! Like chill guy it is just a chill girl that people use for memes all over tiktok and twitter, like sexxy redd and tons of girl tiktokers that are making fun of the meme the "chill guy" in their own girl version of it
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