Токеноміка Chill Family (CHILLFAM) Дізнайтеся ключову інформацію про Chill Family (CHILLFAM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Chill Family (CHILLFAM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chill Family (CHILLFAM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 27,76K $ 27,76K $ 27,76K Загальна пропозиція: $ 998,36M $ 998,36M $ 998,36M Циркуляційна пропозиція: $ 998,36M $ 998,36M $ 998,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 27,76K $ 27,76K $ 27,76K Історичний максимум: $ 0,01277079 $ 0,01277079 $ 0,01277079 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Chill Family (CHILLFAM)

Токеноміка Chill Family (CHILLFAM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chill Family (CHILLFAM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHILLFAM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHILLFAM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHILLFAM, досліджуйте ціну токена CHILLFAM в реальному часі!

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