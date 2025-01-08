Ціна Chill Family (CHILLFAM)
Поточна ціна Chill Family (CHILLFAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 64.37K USD. Ціна CHILLFAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chill Family:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.69K USD
- зміна ціни Chill Family протягом дня — -23.80%
- циркуляційна пропозиція – 999.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chill Family до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chill Family до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chill Family до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chill Family до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.80%
|30 днів
|$ 0
|-41.68%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chill Family: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.56%
-23.80%
+4.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chill Family is a community-driven project that embraces a laid-back approach to life and crypto. We aim to build a space where people can unwind, connect, and explore the world of cryptocurrency at their own pace. Our focus is on creating a positive, stress-free environment where members can feel supported, share experiences, and grow together. Whether you're a seasoned investor or a newcomer, Chill Family welcomes everyone to enjoy the journey of crypto without unnecessary pressure or the overwhelming hustle.
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