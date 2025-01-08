Сьогоднішня ціна Chill Family (CHILLFAM)

Поточна ціна Chill Family (CHILLFAM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 64.37K USD. Ціна CHILLFAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chill Family:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.69K USD

- зміна ціни Chill Family протягом дня — -23.80%

- циркуляційна пропозиція – 999.35M USD

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