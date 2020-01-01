Токеноміка Chill Drone (CHONE) Дізнайтеся ключову інформацію про Chill Drone (CHONE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Chill Drone (CHONE) In a world buzzing with activity, where drones are built for work, speed, and precision, one drone dared to be different. Meet Chill Drone – the laid-back, cloud-surfing anomaly that embodies the essence of relaxation. Born from the scrap pile of a high-tech lab, Chill Drone was a prototype that never quite fit the mold. Instead of hyper-efficiency and tireless productivity, Chill Drone discovered its true purpose: taking it slow, enjoying the ride, and reminding us all to chill out. While other drones tirelessly plotted world domination, designing grand schemes to conquer humanity or control resources, Chill Drone wanted none of it. Why dominate the world when you can lay back on a fluffy cloud and watch the sunset? Chill Drone’s motto became clear: “World domination is overrated; tranquility is the true power.” Chill Drone’s refusal to conform made it an outcast among its kind, but it also made it a hero to those yearning for a break from the relentless grind. With its half-open eyes, relaxed propellers, and signature serene vibe, Chill Drone soared above the chaos, proving that being different is not just okay – it’s awesome. Офіційний вебсайт: https://www.chilldrone.io/ Купити CHONE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Chill Drone (CHONE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chill Drone (CHONE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 222,05K $ 222,05K $ 222,05K Загальна пропозиція: $ 996,34M $ 996,34M $ 996,34M Циркуляційна пропозиція: $ 996,34M $ 996,34M $ 996,34M FDV (повністю розведена вартість): $ 222,05K $ 222,05K $ 222,05K Історичний максимум: $ 0,00145846 $ 0,00145846 $ 0,00145846 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00022287 $ 0,00022287 $ 0,00022287 Дізнайтеся більше про ціну Chill Drone (CHONE)

Токеноміка Chill Drone (CHONE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chill Drone (CHONE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHONE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHONE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHONE, досліджуйте ціну токена CHONE в реальному часі!

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