Ціна Chill Drone (CHONE)
Поточна ціна Chill Drone (CHONE) сьогодні становить 0.00126396 USD з ринковою капіталізацією $ 1.25M USD. Ціна CHONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chill Drone:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.75K USD
- зміна ціни Chill Drone протягом дня — +6.85%
- циркуляційна пропозиція – 996.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chill Drone до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chill Drone до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chill Drone до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chill Drone до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.85%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chill Drone: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.31%
+6.85%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In a world buzzing with activity, where drones are built for work, speed, and precision, one drone dared to be different. Meet Chill Drone – the laid-back, cloud-surfing anomaly that embodies the essence of relaxation. Born from the scrap pile of a high-tech lab, Chill Drone was a prototype that never quite fit the mold. Instead of hyper-efficiency and tireless productivity, Chill Drone discovered its true purpose: taking it slow, enjoying the ride, and reminding us all to chill out. While other drones tirelessly plotted world domination, designing grand schemes to conquer humanity or control resources, Chill Drone wanted none of it. Why dominate the world when you can lay back on a fluffy cloud and watch the sunset? Chill Drone’s motto became clear: “World domination is overrated; tranquility is the true power.” Chill Drone’s refusal to conform made it an outcast among its kind, but it also made it a hero to those yearning for a break from the relentless grind. With its half-open eyes, relaxed propellers, and signature serene vibe, Chill Drone soared above the chaos, proving that being different is not just okay – it’s awesome.
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