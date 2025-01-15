Сьогоднішня ціна Chill Drone (CHONE)

Поточна ціна Chill Drone (CHONE) сьогодні становить 0.00126396 USD з ринковою капіталізацією $ 1.25M USD. Ціна CHONE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chill Drone:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.75K USD

- зміна ціни Chill Drone протягом дня — +6.85%

- циркуляційна пропозиція – 996.35M USD

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