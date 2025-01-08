Сьогоднішня ціна Chiliz Inu (CHZINU)

Поточна ціна Chiliz Inu (CHZINU) сьогодні становить 0.00003563 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHZINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chiliz Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 642.02 USD

- зміна ціни Chiliz Inu протягом дня — -9.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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