Ціна Chiliz Inu (CHZINU)
Поточна ціна Chiliz Inu (CHZINU) сьогодні становить 0.00003563 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHZINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chiliz Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 642.02 USD
- зміна ціни Chiliz Inu протягом дня — -9.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CHZINU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHZINU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chiliz Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chiliz Inu до USD становила $ -0.0000173262.
За останні 60 днів зміна ціни Chiliz Inu до USD становила $ -0.0000079754.
За останні 90 днів зміна ціни Chiliz Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.63%
|30 днів
|$ -0.0000173262
|-48.62%
|60 днів
|$ -0.0000079754
|-22.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chiliz Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-9.63%
-7.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CHZINU до AUD
A$0.000057008
|1 CHZINU до GBP
￡0.000028504
|1 CHZINU до EUR
€0.0000342048
|1 CHZINU до USD
$0.00003563
|1 CHZINU до MYR
RM0.0001596224
|1 CHZINU до TRY
₺0.0012588079
|1 CHZINU до JPY
¥0.0056302526
|1 CHZINU до RUB
₽0.0038216738
|1 CHZINU до INR
₹0.0030566977
|1 CHZINU до IDR
Rp0.5746773389
|1 CHZINU до PHP
₱0.0020765164
|1 CHZINU до EGP
￡E.0.0018046595
|1 CHZINU до BRL
R$0.0002169867
|1 CHZINU до CAD
C$0.0000509509
|1 CHZINU до BDT
৳0.004339734
|1 CHZINU до NGN
₦0.0550693717
|1 CHZINU до UAH
₴0.0015075053
|1 CHZINU до VES
Bs0.00188839
|1 CHZINU до PKR
Rs0.0099218861
|1 CHZINU до KZT
₸0.0188418566
|1 CHZINU до THB
฿0.0012320854
|1 CHZINU до TWD
NT$0.0011675951
|1 CHZINU до CHF
Fr0.000032067
|1 CHZINU до HKD
HK$0.0002768451
|1 CHZINU до MAD
.د.م0.0003573689