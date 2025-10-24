Інформація щодо ціни Chili Coin (CHI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00131437$ 0,00131437 $ 0,00131437 Найнижча ціна $ 0,00079925$ 0,00079925 $ 0,00079925 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -6,89% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,89%

Актуальна ціна Chili Coin (CHI) становить $0,00083001. За останні 24 години CHI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CHI становить $ 0,00131437, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00079925.

Що стосується короткострокових результатів, то CHI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -6,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Chili Coin (CHI)

Ринкова капіталізація $ 4,88M$ 4,88M $ 4,88M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 83,00M$ 83,00M $ 83,00M Циркуляційне постачання 5,88B 5,88B 5,88B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Chili Coin — $ 4,88M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHI — 5,88B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 83,00M.