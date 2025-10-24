Актуальна ціна Chili Coin сьогодні становить 0,00083001 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CHI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CHI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Chili Coin сьогодні становить 0,00083001 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CHI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CHI на MEXC вже зараз.

Ціна Chili Coin (CHI)

$0,00083001
0,00%1D
0,00%1D
Графік ціни Chili Coin (CHI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:39:20 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Chili Coin (CHI) (USD)

Актуальна ціна Chili Coin (CHI) становить $0,00083001. За останні 24 години CHI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CHI становить $ 0,00131437, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00079925.

Що стосується короткострокових результатів, то CHI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -6,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Chili Coin (CHI)

Поточна ринкова капіталізація Chili Coin — $ 4,88M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHI — 5,88B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 83,00M.

Історія ціни Chili Coin (CHI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chili Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chili Coin до USD становила $ -0,0002035251.
За останні 60 днів зміна ціни Chili Coin до USD становила $ -0,0001757362.
За останні 90 днів зміна ціни Chili Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0002035251-24,52%
60 днів$ -0,0001757362-21,17%
90 днів$ 0--

Що таке Chili Coin (CHI)

Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers.

Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Chili Coin (CHI)

Прогноз ціни Chili Coin (USD)

Скільки коштуватиме Chili Coin (CHI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Chili Coin (CHI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Chili Coin.

Перегляньте прогноз ціни Chili Coin вже зараз!

CHI до місцевих валют

Токеноміка Chili Coin (CHI)

Розуміння токеноміки Chili Coin (CHI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CHI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Chili Coin (CHI)

Скільки сьогодні коштує Chili Coin (CHI)?
Актуальна ціна CHI у USD становить 0,00083001 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CHI до USD?
Поточна ціна CHI до USD — $ 0,00083001. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Chili Coin?
Ринкова капіталізація CHI — $ 4,88M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CHI?
Циркуляційна пропозиція CHI — 5,88B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CHI?
CHI досяг історичної максимальної ціни у 0,00131437 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CHI?
Історична мінімальна ціна CHI становила 0,00079925 USD.
Який обсяг торгівлі CHI?
Актуальний обсяг торгівлі CHI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CHI цього року?
CHI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CHI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:39:20 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.