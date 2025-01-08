Ціна CHILI (CHILI)
Поточна ціна CHILI (CHILI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHILI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CHILI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 418.24 USD
- зміна ціни CHILI протягом дня — -5.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CHILI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CHILI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CHILI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CHILI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.10%
|30 днів
|$ 0
|-15.86%
|60 днів
|$ 0
|-39.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CHILI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-5.10%
+1.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CHILI is a SPL token that is built on the Solana blockchain. One of the unique features of CHILI is that it has a strong focus on community development. The team behind CHILI aims to create a platform that allows the usage of $CHILI in a fun in dynamic way.
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