Сьогоднішня ціна CHILI (CHILI)

Поточна ціна CHILI (CHILI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHILI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CHILI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 418.24 USD

- зміна ціни CHILI протягом дня — -5.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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