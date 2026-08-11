Яка зараз ціна Chilean Peso?

Живуча ціна Chilean Peso (WCLP) становить ₴0.048472612078810496000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Chilean Peso позиціонується на ринку?

Наразі Chilean Peso займає #6403 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴3099937.27410523072000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу WCLP?

Обсяг токенів у обігу WCLP становить 63952369.57473687 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Chilean Peso за останню добу?

За останню добу Chilean Peso торгувався в діапазоні від ₴0.0484347015237106624000 (мінімум за 24 години) до ₴0.0485687109277844928000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Chilean Peso віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Chilean Peso досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.1093221387569003872000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴0.0471316363972559168000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують WCLP?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Chilean Peso?

Поточне зміщення ціни на -0.12% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.