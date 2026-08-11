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Поточна ціна Chilean Peso сьогодні становить 0,0010996 USD. Ринкова капіталізація WCLP становить 70 322 USD. Відстежуйте оновлення цін WCLP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Chilean Peso сьогодні становить 0,0010996 USD. Ринкова капіталізація WCLP становить 70 322 USD. Відстежуйте оновлення цін WCLP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Інформація про ціну WCLP

Що таке WCLP

Офіційний вебсайт WCLP

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Ціна Chilean Peso (WCLP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WCLP до USD:

$0,00109961
$0,00109961$0,00109961
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Chilean Peso (WCLP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:16:45 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Chilean Peso

Поточна ціна Chilean Peso (WCLP) сьогодні становить $ 0,0010996, зі зміною 0,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WCLP до USD становить $ 0,0010996 за WCLP.

Chilean Peso наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 70 322, з циркуляційною пропозицією у 63,95M WCLP. Протягом останніх 24 годин WCLP торгувався між $ 0,00109874 (мінімум) та $ 0,00110178 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00247997, тоді як історичний мінімум — $ 0,00106918.

У короткостроковій динаміці WCLP змінився на -- за останню годину та на +0,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 134,47.

Ринкова інформація щодо Chilean Peso (WCLP)

$ 70,32K
$ 70,32K$ 70,32K

$ 134,47
$ 134,47$ 134,47

$ 70,32K
$ 70,32K$ 70,32K

63,95M
63,95M 63,95M

63 952 369,57473687
63 952 369,57473687 63 952 369,57473687

Поточна ринкова капіталізація Chilean Peso — $ 70,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 134,47. Циркуляційна пропозиція WCLP — 63,95M, зі загальною пропозицією 63952369.57473687. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 70,32K.

Історія ціни Chilean Peso у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00109874
$ 0,00109874$ 0,00109874
Мін. за 24 год
$ 0,00110178
$ 0,00110178$ 0,00110178
Макс. за 24 год

$ 0,00109874
$ 0,00109874$ 0,00109874

$ 0,00110178
$ 0,00110178$ 0,00110178

$ 0,00247997
$ 0,00247997$ 0,00247997

$ 0,00106918
$ 0,00106918$ 0,00106918

--

-0,12%

+0,64%

+0,64%

Історія ціни Chilean Peso (WCLP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chilean Peso до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chilean Peso до USD становила $ -0,0000925060.
За останні 60 днів зміна ціни Chilean Peso до USD становила $ -0,0000610005.
За останні 90 днів зміна ціни Chilean Peso до USD становила $ -0,0000000034388091674.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,12%
30 днів$ -0,0000925060-8,41%
60 днів$ -0,0000610005-5,54%
90 днів$ -0,0000000034388091674-0,00%

Прогноз ціни Chilean Peso

Прогноз ціни Chilean Peso (WCLP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WCLP у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Chilean Peso (WCLP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Chilean Peso потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Chilean Peso у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WCLP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Chilean Peso.

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Ресурс Chilean Peso (WCLP)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemCelo Ecosystem

Про Chilean Peso

Яка зараз ціна Chilean Peso?

Живуча ціна Chilean Peso (WCLP) становить ₴0.048472612078810496000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Chilean Peso позиціонується на ринку?

Наразі Chilean Peso займає #6403 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴3099937.27410523072000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу WCLP?

Обсяг токенів у обігу WCLP становить 63952369.57473687 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Chilean Peso за останню добу?

За останню добу Chilean Peso торгувався в діапазоні від ₴0.0484347015237106624000 (мінімум за 24 години) до ₴0.0485687109277844928000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Chilean Peso віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Chilean Peso досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.1093221387569003872000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴0.0471316363972559168000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують WCLP?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Chilean Peso?

Поточне зміщення ціни на -0.12% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Stablecoins,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,World Chain Ecosystem,HyperEVM Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.

Люди також запитують: Інші запитання про Chilean Peso

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:16:45 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Chilean Peso (WCLP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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