Сьогоднішня ціна Childrens Aid Foundation (CAF)

Поточна ціна Childrens Aid Foundation (CAF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 107.78K USD. Ціна CAF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Childrens Aid Foundation:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 401.29 USD

- зміна ціни Childrens Aid Foundation протягом дня — -3.81%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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