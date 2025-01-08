Ціна Childrens Aid Foundation (CAF)
Поточна ціна Childrens Aid Foundation (CAF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 107.78K USD. Ціна CAF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Childrens Aid Foundation:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 401.29 USD
- зміна ціни Childrens Aid Foundation протягом дня — -3.81%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Childrens Aid Foundation до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Childrens Aid Foundation до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Childrens Aid Foundation до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Childrens Aid Foundation до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.81%
|30 днів
|$ 0
|-13.07%
|60 днів
|$ 0
|-12.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Childrens Aid Foundation: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-3.81%
+2.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Children's Aid Foundation is a public welfare MEME coin that uses transaction tax revenue to assist children or organizations needing assistance.
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