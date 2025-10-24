Актуальна ціна Children Of The Sky сьогодні становить 0,0000153 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COTS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COTS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Children Of The Sky сьогодні становить 0,0000153 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COTS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COTS на MEXC вже зараз.

Логотип Children Of The Sky

Ціна Children Of The Sky (COTS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 COTS до USD:

--
----
+2,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Children Of The Sky (COTS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:04:38 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Children Of The Sky (COTS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00001493
$ 0,00001493$ 0,00001493
Мін. за 24 год
$ 0,00001553
$ 0,00001553$ 0,00001553
Макс. за 24 год

$ 0,00001493
$ 0,00001493$ 0,00001493

$ 0,00001553
$ 0,00001553$ 0,00001553

$ 0,01772925
$ 0,01772925$ 0,01772925

$ 0,00001427
$ 0,00001427$ 0,00001427

-0,74%

+1,75%

-4,76%

-4,76%

Актуальна ціна Children Of The Sky (COTS) становить $0,0000153. За останні 24 години COTS торгувався між мінімумом у $ 0,00001493 і максимумом у $ 0,00001553, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COTS становить $ 0,01772925, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001427.

Що стосується короткострокових результатів, то COTS змінився на -0,74% за останню годину, +1,75% за 24 години та на -4,76% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Children Of The Sky (COTS)

$ 15,29K
$ 15,29K$ 15,29K

--
----

$ 15,29K
$ 15,29K$ 15,29K

999,53M
999,53M 999,53M

999 530 335,104312
999 530 335,104312 999 530 335,104312

Поточна ринкова капіталізація Children Of The Sky — $ 15,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COTS — 999,53M, зі загальною пропозицією 999530335.104312. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,29K.

Історія ціни Children Of The Sky (COTS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Children Of The Sky до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Children Of The Sky до USD становила $ -0,0000056198.
За останні 60 днів зміна ціни Children Of The Sky до USD становила $ -0,0000152466.
За останні 90 днів зміна ціни Children Of The Sky до USD становила $ -0,013738607924612382.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,75%
30 днів$ -0,0000056198-36,73%
60 днів$ -0,0000152466-99,65%
90 днів$ -0,013738607924612382-99,88%

Що таке Children Of The Sky (COTS)

Children Of The Sky ($COTS) is a memecoin-powered gaming ecosystem built on the lightning-fast Solana blockchain.

Blending lore, memes, and immersive gameplay, $COTS is more than a token—it's a movement. Players join the celestial journey as digital warriors, collecting rewards, battling in sky realms, and fueling a vibrant community.

With low fees, high speed, and a meme-powered mission, Children Of The Sky is aiming to conquer both the charts and the metaverse. Join the skies. Embrace the legend.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Children Of The Sky (USD)

Скільки коштуватиме Children Of The Sky (COTS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Children Of The Sky (COTS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Children Of The Sky.

Перегляньте прогноз ціни Children Of The Sky вже зараз!

COTS до місцевих валют

Токеноміка Children Of The Sky (COTS)

Розуміння токеноміки Children Of The Sky (COTS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена COTS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Children Of The Sky (COTS)

Скільки сьогодні коштує Children Of The Sky (COTS)?
Актуальна ціна COTS у USD становить 0,0000153 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна COTS до USD?
Поточна ціна COTS до USD — $ 0,0000153. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Children Of The Sky?
Ринкова капіталізація COTS — $ 15,29K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція COTS?
Циркуляційна пропозиція COTS — 999,53M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) COTS?
COTS досяг історичної максимальної ціни у 0,01772925 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) COTS?
Історична мінімальна ціна COTS становила 0,00001427 USD.
Який обсяг торгівлі COTS?
Актуальний обсяг торгівлі COTS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна COTS цього року?
COTS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни COTS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:04:38 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Children Of The Sky (COTS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

