Інформація щодо ціни Children Of The Sky (COTS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001493 $ 0,00001493 $ 0,00001493 Мін. за 24 год $ 0,00001553 $ 0,00001553 $ 0,00001553 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001493$ 0,00001493 $ 0,00001493 Макс. за 24 год $ 0,00001553$ 0,00001553 $ 0,00001553 Рекордний максимум $ 0,01772925$ 0,01772925 $ 0,01772925 Найнижча ціна $ 0,00001427$ 0,00001427 $ 0,00001427 Зміна ціни (за 1 год) -0,74% Зміна ціни (1 дн.) +1,75% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,76% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,76%

Актуальна ціна Children Of The Sky (COTS) становить $0,0000153. За останні 24 години COTS торгувався між мінімумом у $ 0,00001493 і максимумом у $ 0,00001553, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COTS становить $ 0,01772925, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001427.

Що стосується короткострокових результатів, то COTS змінився на -0,74% за останню годину, +1,75% за 24 години та на -4,76% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Children Of The Sky (COTS)

Ринкова капіталізація $ 15,29K$ 15,29K $ 15,29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,29K$ 15,29K $ 15,29K Циркуляційне постачання 999,53M 999,53M 999,53M Загальна пропозиція 999 530 335,104312 999 530 335,104312 999 530 335,104312

Поточна ринкова капіталізація Children Of The Sky — $ 15,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COTS — 999,53M, зі загальною пропозицією 999530335.104312. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,29K.