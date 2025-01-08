Сьогоднішня ціна Childhoods End (O)

Поточна ціна Childhoods End (O) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна O до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Childhoods End:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.60K USD

- зміна ціни Childhoods End протягом дня — -9.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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