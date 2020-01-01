Токеноміка Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Дізнайтеся ключову інформацію про Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility. But Chikun is more than a token—it’s a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme. Офіційний вебсайт: https://chikunonsol.com/ Купити CHIKUN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 27,20K $ 27,20K $ 27,20K Загальна пропозиція: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M Циркуляційна пропозиція: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M FDV (повністю розведена вартість): $ 27,20K $ 27,20K $ 27,20K Історичний максимум: $ 0,00141547 $ 0,00141547 $ 0,00141547 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN)

Токеноміка Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHIKUN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHIKUN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHIKUN, досліджуйте ціну токена CHIKUN в реальному часі!

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