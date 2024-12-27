Ціна Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN)
Поточна ціна Chikun Litecoin Mascot (CHIKUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 102.69K USD. Ціна CHIKUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chikun Litecoin Mascot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33K USD
- зміна ціни Chikun Litecoin Mascot протягом дня — -6.85%
- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chikun Litecoin Mascot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chikun Litecoin Mascot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chikun Litecoin Mascot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chikun Litecoin Mascot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.85%
|30 днів
|$ 0
|-61.62%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chikun Litecoin Mascot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.39%
-6.85%
-13.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Inspired by the legendary "Arise Chikun Arise" meme by Litecoin creator Charlie Lee, our cryptocurrency project, Chikun, is a fusion of internet humor and cutting-edge blockchain technology. Drawing from the triumphant spirit of the meme, Chikun embraces decentralization and accessibility. But Chikun is more than a token—it’s a vibrant community. Featuring telegram games and original artwork themed around the iconic meme.
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