Ціна Chikn Fert (FERT)
Поточна ціна Chikn Fert (FERT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FERT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chikn Fert:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.82 USD
- зміна ціни Chikn Fert протягом дня — -10.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chikn Fert до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chikn Fert до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chikn Fert до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chikn Fert до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.06%
|30 днів
|$ 0
|-51.42%
|60 днів
|$ 0
|-28.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chikn Fert: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
-10.06%
-2.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FERT is a critical utility token in the Chikn ecosystem. FERT sows the seeds for an entirely new era at the chikn farm - an era of growth and abundance. FERT can be burned to fertilize your FarmLand NFTs, and permanently increase your farming rewards multiplier.
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