Сьогоднішня ціна chikn feed (FEED)

Поточна ціна chikn feed (FEED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FEED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності chikn feed:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD

- зміна ціни chikn feed протягом дня — -15.75%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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