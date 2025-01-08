Ціна chikn feed (FEED)
Поточна ціна chikn feed (FEED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FEED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності chikn feed:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD
- зміна ціни chikn feed протягом дня — -15.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни chikn feed до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни chikn feed до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни chikn feed до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни chikn feed до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.75%
|30 днів
|$ 0
|-59.77%
|60 днів
|$ 0
|-82.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін chikn feed: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
-15.75%
-15.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
chikn are not just NFTs that lay $egg. chikn is an entire ecosystem built around these NFTs - encompassing novel Tri-Token Architecture. chikn is extending the utility of Public Minting, a Marketplace, and Farming for emerging NFT+token creators on Avalanche. NFTs have the unique ability to combine utility with the power of mimetism. When you can have both, why not have both? It's simple, really. Everyone knows that chikn lay $egg.
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