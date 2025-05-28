Сьогоднішня ціна Chikn Egg (EGG)

Поточна ціна Chikn Egg (EGG) сьогодні становить 0.00163745 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EGG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chikn Egg:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Chikn Egg протягом дня — +0.22%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін EGG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни EGG.