Ціна ChikinCoin (CKC)
Поточна ціна ChikinCoin (CKC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CKC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ChikinCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 209.09 USD
- зміна ціни ChikinCoin протягом дня — -3.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ChikinCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ChikinCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ChikinCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ChikinCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.64%
|30 днів
|$ 0
|+438.79%
|60 днів
|$ 0
|+474.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ChikinCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-3.64%
-4.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chikin is the front page of the decentralized chikin society, ChikinCoin (CKC) it is driving force. More than 26 billion chikin currently living, pecking and eating, and yet none of them have access to basic financial services.
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