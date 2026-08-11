Сьогоднішня ціна Chihuahua Chain

Поточна ціна Chihuahua Chain (HUAHUA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HUAHUA до USD становить $ 0 за HUAHUA.

Chihuahua Chain наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 712 686, з циркуляційною пропозицією у 114,43B HUAHUA. Протягом останніх 24 годин HUAHUA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00983165, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HUAHUA змінився на +0,44% за останню годину та на +5,44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Chihuahua Chain (HUAHUA)

Ринкова капіталізація $ 712,69K$ 712,69K $ 712,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 758,77K$ 758,77K $ 758,77K Циркуляційне постачання 114,43B 114,43B 114,43B Загальна пропозиція 121 827 741 756,0 121 827 741 756,0 121 827 741 756,0

Поточна ринкова капіталізація Chihuahua Chain — $ 712,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HUAHUA — 114,43B, зі загальною пропозицією 121827741756.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 758,77K.