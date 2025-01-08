Ціна Chihuahua (HUA)
Поточна ціна Chihuahua (HUA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HUA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chihuahua:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.88 USD
- зміна ціни Chihuahua протягом дня — -4.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chihuahua до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chihuahua до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chihuahua до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chihuahua до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.84%
|30 днів
|$ 0
|-8.44%
|60 днів
|$ 0
|+1.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chihuahua: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.84%
-3.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HUA is the experiment in decentralized community building We are here to prove that every great community could beat Doge coin and Shiba. This is the first BSCPAD Launch in meme crypto community.
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